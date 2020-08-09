Именины 9 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 9 августа отмечают мужчины с именами Амвросий, Герман, Иван, Макар, Мефодий, Наум, Николай, Пантелеймон, Платон, Савва, а также женщины с именем Анфиса.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 9 августа: мужские имена

Амвросий – имя греческого происхождения. Значение имени – "неумирающий".

Герман – имя латинского происхождения, образовано от лат. Germanus – "единоутробный", "близкий", "родной".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Макарий, Макар – имя греческого происхождения. Значение имени – "блаженный, счастливый".

Мефодий – имя, греческого происхождения, переводится как "методичный, упорядоченный".

Наум – библейское имя. Значение имени – "Господь утешил".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Пантелеймон – имя греческого происхождения. Трактуется как "совершенство", "высшая ступень" или "милосердный", "милостивый".

Платон – имя греческого происхождения. Значение имени – "широкоплечий".

Савва – имя еврейского происхождения, переводится как "старик, старец, мудрец".

Именины 9 августа: женские имена

Анфиса – имя греческого происхождения. Значение имени – "цветущая".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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