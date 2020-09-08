Именины 8 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 8 сентября отмечают мужчины с именами Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Петр, Роман, а также женщины с именами Мария и Наталья.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 8 сентября: мужские имена

Адриан – латинское мужское имя, произошедшее от имени Hadrianus – "адриатический".

Виктор – имя латинского происхождения, происходит от лат. Victor – "победитель".

Георгий – имя происходит от древнегреческого слова "георгос", означающее "возделывающий землю", "земледелец".

Дмитрий – имя греческого происхождения. Трактуется "посвященный богине Деметре" (древнегреческой богине земли и плодородия).

Егор – вариант имени Георгий.

Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Роман – имя латинского происхождения, переводится как "римлянин" или "римский".

Именины 8 сентября: женские имена

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Наталья – имя образовано от латинского слова natalis, что означает – "родная". Трактуется также как "благословенная", "рождественская".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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