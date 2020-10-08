Именины 8 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 8 октября отмечают мужчины с именами Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Феодосий, а также женщины по имени Ефросиния.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 8 октября: мужские имена

Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".

Герман – имя латинского происхождения, означает "единоутробный", "близкий", "родной".

Евгений – в переводе с древнегреческого имя означает "благородный, знатный".

Максим – имя латинского происхождения. Значение имени – "самый большой, величайший".

Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Павел – имя в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Прохор – имя греческого происхождения, в переводе означает "управляющий хором", а также "тот, кто перед хором".

Роман – имя римского происхождения, переводится как "римлянин" или "римский".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Феодосий – имя греческого происхождения, означает "Богом данный".

Именины 8 октября: женские имена

Ефросиния – имя греческого происхождения, переводится как "благомыслящая, радостная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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