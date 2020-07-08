Именины 8 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

8 июля в церковном календаре представлены несколько мужских и женских имен. Иллюстративное фото / freeimages.com

День ангела 8 июля отмечают мужчины с именами Василий, Денис, Николай, Семен, Константин, Леонид, Петр, Прокоп, Федор, Давид, а также женщины по имени Ефросиния, Изабелла и Ливия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 8 июля: мужские имена

Василий – имя греческого происхождения, образовано от "басилейос" – "царский, царственный".

Денис – происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису".

Николай – имя греческого происхождения, буквальное значение – "победитель народов".

Семен – произошло от древнего иудейского имени Симеон, что значит "слушающий", "услышанный Богом", "Бог услышал".

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Леонид – имя древнегреческого происхождения. Образовано от имени Леонидас – "потомок льва" или "подобный льву".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Прокоп – имя греческого происхождения. Прокопий в переводе значит "преуспевание, успех".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Давид – имя древнееврейского происхождения, в переводе означает "любимый", "любимец".

Именины 8 июля: женские имена

Ефросиния – имя греческого происхождения, буквально значит "благомыслящая, радостная".

Изабелла – французская форма имени Елизавета, исходное значение которого – "Бог мой – клятва" или "почитающая Бога".

Ливия – имя образовано от латинского liveo в значении – "завидная; та которой завидуют".

Под перечисленными именами стоит крестить ребенка, родившегося в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя, он рос счастливым и успешным.

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