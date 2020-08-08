Именины 8 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 8 августа отмечают мужчины с именами Ермолай, Игнат, Моисей, Сергей, Федор, а также женщины с именем Прасковья.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 8 августа: мужские имена

Ермолай – имя греческого происхождения. Значение имени – "народ Гермеса" (бог торговли).

Игнат – имя произошло от римского родового имени этрусского происхождения – Egnatius. Переводится как "огненный".

Моисей – древнееврейское мужское имя. По одной версии, имеет египетское происхождение и означает "дитя". По другой, значение имени – "извлеченный или спасенный из воды" (так могла назвать младенца египетская принцесса, найдя его в тростнике на берегу реки).

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Именины 8 августа: женские имена

Прасковья – славянский вариант греческого имени Параскева. Переводится как "день приготовления, канун или вечер перед субботой, перед Пасхой; пятница".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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