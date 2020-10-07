Именины 7 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 7 октября отмечают мужчины с именами Антон, Владислав, Давид, Степан, а также женщины по имени Фекла.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 7 октября: мужские имена

Антон – имя латинского или греческого происхождения, толкуется как образованное от имени Antonius или "состязаться", "вступать в бой".

Владислав – имя славянского происхождения, означает "владеющий славой".

Давид – имя древнееврейского происхождения, в переводе означает "любимый", "любимец".

Степан – имя греческого происхождения; образовано от "стефанос" – "венок, венец, корона, диадема".

Именины 7 октября: женские имена

Фекла – имя в переводе с древнегреческого языка обозначает "слава Божья".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между фигурой мужчины и его отцовскими качествами была найдена связь.