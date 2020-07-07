Именины 7 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

7 июля в церковном календаре представлены только мужские именины . Иллюстративное фото / Pixabay

День ангела 7 июля отмечают мужчины с именами Антон, Иван, Яков, Никита, Ян. Женские имена сегодня в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, родившегося в этот день, и кого поздравляют с именинами.

Именины 7 июля: мужские имена

Антон – имя древнегреческого происхождения, в переводе значит "состязаться", "вступать в бой".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Никита – имя греческого происхождения, в переводе означает "победитель".

Яков, Иаков – библейское еврейское имя, буквально означает "следует по пятам за кем-то".

Именины 7 июля: женские имена

В этот день в православном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 7 июля, следует называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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