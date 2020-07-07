Именины 7 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
7 июля в церковном календаре представлены только мужские именины . Иллюстративное фото / Pixabay
День ангела 7 июля отмечают мужчины с именами Антон, Иван, Яков, Никита, Ян. Женские имена сегодня в церковном календаре не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, родившегося в этот день, и кого поздравляют с именинами.
Именины 7 июля: мужские имена
Антон – имя древнегреческого происхождения, в переводе значит "состязаться", "вступать в бой".
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Ян – славянский вариант имени Иоанн.
Никита – имя греческого происхождения, в переводе означает "победитель".
Яков, Иаков – библейское еврейское имя, буквально означает "следует по пятам за кем-то".
Именины 7 июля: женские имена
В этот день в православном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 7 июля, следует называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.