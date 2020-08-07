Именины 7 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

Именины считаются духовным днем рождения человека. Фото: Pixabay
День ангела 7 августа отмечают мужчины с именами Александр, Макар, Христофор, а также женщины с именами Анна, Евпраксия, Ираида и Олимпиада.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".
Макарий, Макар – имя греческого происхождения. Значение имени – "блаженный, счастливый".
Христофор – имя греческого происхождения. Трактуется как "носящий в себе Христа", "чтящий Христа".
Анна – имя еврейского происхождения. Означает "благая, благосклонная".
Евпраксия – имя греческого происхождения, означает "благоденствие, счастье, процветание" или "хорошие поступки".
Ираида – имя греческого происхождения. Значение имени – "из рода Геры", богини греческой мифологии.
Олимпиада – в переводе с греческого означает "воспевающая Небо, воспевающая богов".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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