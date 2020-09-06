Именины 6 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 6 сентября отмечают мужчины с именами Арсений, Георгий, Евтихий, Петр, Козьма, а также женщины по имени Сира.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 6 сентября: мужские имена

Арсений – имя в переводе с древнегреческого означает "мужской" или "мужественный".

Георгий – имя происходит от древнегреческого слова "георгос", означающее "возделывающий землю", "земледелец".

Евтихий – имя греческого происхождения, переводится как "счастливый", "великодушный", "веселый".

Петр – в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Козьма – имя греческого происхождения, означает "мир".

Именины 6 сентября: женские имена

Сира – греческое имя. Значение имени – "продолжение", "союз".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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