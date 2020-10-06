Именины 6 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 6 октября отмечают мужчины с именами Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, а также женщины по имени Раиса.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 6 октября: мужские имена

Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "муж", "мужчина", "мужественный".

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Иннокентий – имя латинского происхождения, переводится как "невинный".

Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Именины 6 октября: женские имена

Раиса – имя греческого или арабского происхождения; толкуется как усеченная форма имени Ираида ("героиня", "дочь героя", "из рода Геры") или "начальник", "предводитель".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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