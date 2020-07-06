Именины 6 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 6 июля отмечают мужчины с именами Антон, Артем, Артемий, Алексей, Александр, Осип, Митрофан, Петр, Герман, Федор, Святослав, Кузьма, а также женщины по имени Агриппина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого сегодня поздравляют с именинами.

Именины 6 июля: мужские имена

Антон – имя произошло от древнегреческого "состязаться", "вступать в бой".

Артемий – произошло от древнегреческого "посвященный Артемиде".

Артемий – разговорная форма имени Артемий.

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Александр – имя в переводе с греческого означает "защищающий людей".

Осип – вариант библейского имени Йосеф (Иосиф), означающего "Бог да воздаст".

Митрофан – имя греческого происхождения, означает "матерью явленный".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Герман – имя латинского происхождения, образовано от Germanus – "единоутробный", "близкий", "родной".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Святослав – славянское имя, означает "священная слава", по другой версии – "славный святостью".

Кузьма – имя греческого происхождения, переводится как "мир".

Именины 6 июля: женские имена

Агриппина – женская форма имени римского имени Агриппа. По одной из версий это имя обозначало детей, родившихся вперед ногами.

Под такими именами стоит крестить детей, рожденных в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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