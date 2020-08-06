Именины 6 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 6 августа отмечают мужчины с Анатолий, Афанасий, Борис, Роман, Давид, Илларион, Иван, Николай, Поликарп, а также женщины с именем Кристина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 6 августа: мужские имена

Анатолий – имя греческого происхождения, что переводится как "восток".

Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".

Борис – по одной из версий, имя монгольского происхождения: от "bogori" – "маленький". По другой, образовано от старославянского имени Борислав и имеет значение "славный в борьбе", "борец".

Роман – имя произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима".

Давид – имя древнееврейского происхождения, означает "любимый", "любимец".

Илларион – имя греческого происхождения. Считается, что оно образовано от слова "хилариос" и означает "веселый" или "радостный".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Поликарп – в переводе с древнегреческого языка имя означает "обильный плодами", "многоплодный".

Именины 6 августа: женские имена

Кристина – в переводе с греческого имя означает "имени Христа" или "посвященная Христу".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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