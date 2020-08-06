Именины 6 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
Именины считаются духовным днем рождения. Фото: Pixabay
День ангела 6 августа отмечают мужчины с Анатолий, Афанасий, Борис, Роман, Давид, Илларион, Иван, Николай, Поликарп, а также женщины с именем Кристина.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 6 августа: мужские имена
Анатолий – имя греческого происхождения, что переводится как "восток".
Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".
Борис – по одной из версий, имя монгольского происхождения: от "bogori" – "маленький". По другой, образовано от старославянского имени Борислав и имеет значение "славный в борьбе", "борец".
Роман – имя произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима".
Давид – имя древнееврейского происхождения, означает "любимый", "любимец".
Илларион – имя греческого происхождения. Считается, что оно образовано от слова "хилариос" и означает "веселый" или "радостный".
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".
Поликарп – в переводе с древнегреческого языка имя означает "обильный плодами", "многоплодный".
Именины 6 августа: женские имена
Кристина – в переводе с греческого имя означает "имени Христа" или "посвященная Христу".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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