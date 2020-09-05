Именины 5 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 5 сентября отмечают мужчины с именами Ефрем, Иван, Ириней, Калиник, Лупп, Николай, Павел, Флорент, а также женщины по имени Елизавета.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 5 сентября: мужские имена

Ефрем – имя еврейского происхождения, переводится как "оплодотворил меня Бог".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Ириней – имя греческого происхождения; произошло от "Иринеос" – "мирный".

Калиник – имя греческого происхождения, переводится как "одерживающий славные победы", "прекрасный победитель".

Лупп – имя римского происхождения, переводится как "волк".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Павел – имя латинского происхождения, от лат. paulus – "малый", "небольшой".

Флорент – имя происходит от латинского florentius – "цветущий".

Именины 5 сентября: женские имена

Елизавета – имя еврейского происхождения, переводится как "Бог мой – клятва", "почитающая Бога" или "заклинающая Богом".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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