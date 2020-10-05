Именины 5 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 5 октября отмечают мужчины с именами Александр, Макар, Николай, Петр, Феодосий. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 5 октября: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Макар – имя в переводе с греческого означает "блаженный, счастливый" или "благоденствующий".

Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Феодосий – имя греческого происхождения, означает "Богом данный".

Именины 5 октября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 5 октября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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