Именины 5 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 5 июля отмечают мужчины с именами Василий, Геннадий, Григорий, а также женщины с именами Зина, Ульяна и Юлия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как стоит назвать ребенка, рожденного в этот день, под каким именем крестить и кого поздравляют с именинами.

Именины 5 июля: мужские имена

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Геннадий – имя произошло от древнегреческого "геннадас" – "благородный", "благородного происхождения".

Григорий – имя греческого происхождения, образовано от слова "грегорео" – "бодрствую".

Именины 5 июля: женские имена

Зина – в переводе с древнегреческого означает "принадлежащая Зевсу", "из рода Зевса", "рожденная Зевсом", "божественная дочь".

Ульяна – имя латинского происхождения, образовано от Julianus – "Юлиев", "принадлежащий Юлию".

Юлия – имя взято из греческого языка ("волнистая", "пушистая") или из латинского ("июльская", "из рода Юлиев").

Под такими именами крестят детей, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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