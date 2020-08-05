Именины 5 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 5 августа отмечают мужчины с именами Андрей, Аполлон, Виталий, Федор, а также женщины с именами Анна и Стелла.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 5 августа: мужские имена

Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "мужественный" или "отважный".

Аполлон – древнегреческое имя, означает "отвращающий", "освобождённый, свободный".

Виталий – имя произошло от римского прозвища Vitalis. Его значение – "жизненный" или "полный жизни".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Именины 5 августа: женские имена

Анна – имя еврейского происхождения. Означает "благая, благосклонная".

Стелла – латинское имя, образовано от "stellar", что в переводе означает "звездная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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