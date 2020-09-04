Именины 4 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 4 сентября отмечают мужчины с именами Агафон, Александр, Алексей, Василий, Григорий, Иван, Иоаким, Михаил, Николай, Павел, Петр, Стефан, Федор, а также женщины с именами Анфиса, Ариадна, Елена, Розалия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 4 сентября: мужские имена

Агафон – имя греческого происхождения; переводится как "добро, благо".

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Григорий – имя греческого происхождения, образовано от слова "грегорео" – "бодрствую".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Иоаким – имя древнееврейского происхождения, в переводе означает "созданный Яхве" или "поставленный Яхве".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Павел – имя латинского происхождения, от лат. paulus – "малый", "небольшой".

Стефан – форма имени Степан, что в переводе с древнегреческого означает "венок", "корона".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Петр – в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Именины 4 сентября: женские имена

Анфиса – греческое имя, образованное от "анфос" – "цветок".

Ариадна – имя греческого происхождения. Первая часть имени переводится как "самая", вторая – "непорочная", "чистая", "священная", "приятная", "нравящаяся".

Елена – имя греческого происхождения, трактуется как "солнечный луч" или "солнечный свет", "тростниковый факел", "сияющая", "блестящая", "солнечная", "лунная", "огненная", "избранная".

Розалия – латинское имя, означает "роза", "праздник цветов".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 интересных фактов о губной помаде.