Именины 4 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 4 октября отмечают мужчины с именами Андрей, Даниил, Дмитрий, Кондрат и Лаврентий. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 4 октября: мужские имена

Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "муж", "мужчина", "мужественный".

Даниил – имя библейского происхождения, восходящее к древнееврейскому имени Даниэль, личному имени пророка Даниила. Буквальный перевод: "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Дмитрий – имя греческого происхождения, означает "посвященный богине Деметре" (древнегреческой богине земли и плодородия).

Кондрат – имя латинского происхождения, означает "широкоплечий".

Лаврентий – имя латинского происхождения, значение имени – "лаврентский", то есть житель древнего города Лаврента; в переносном значении – "латинский", "римский".

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 4 октября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 4 октября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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