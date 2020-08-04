Именины 4 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 4 августа отмечают мужчины с именами Агапий, Алексей, Корнилий, Михаил, Фока, а также женщины с именем Мария.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 4 августа: мужские имена

Агапий – имя греческого происхождения. Значение имени – "любимый, дорогой".

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Корнилий – имя латинского происхождения, означает "рог" или "ягода кизила".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Фока – имя греческого происхождения. Переводится как "тюлень".

Именины 4 августа: женские имена

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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