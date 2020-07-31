Именины 31 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 31 июля отмечают мужчины с именами Афанасий, Емельян, Иван, Козьма, Леонтий, Степан, Ян. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 31 июля: мужские имена

Афанасий – имя латинского происхождения, означающее "бессмертный".

Емельян, Емилиан, Эмиль – имя древнеримского происхождения. От лат. aemulus – "старающийся не уступать, соперник, ревностный".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Козьма – имя греческого происхождения, переводится как "мир".

Леонтий – имя греческого происхождения, переводится как "львиный".

Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 31 июля: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 31 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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