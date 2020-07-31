Именины 31 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
Именины считаются духовным днем рождения человека. Фото: Pixabay
День ангела 31 июля отмечают мужчины с именами Афанасий, Емельян, Иван, Козьма, Леонтий, Степан, Ян. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 31 июля: мужские имена
Афанасий – имя латинского происхождения, означающее "бессмертный".
Емельян, Емилиан, Эмиль – имя древнеримского происхождения. От лат. aemulus – "старающийся не уступать, соперник, ревностный".
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Козьма – имя греческого происхождения, переводится как "мир".
Леонтий – имя греческого происхождения, переводится как "львиный".
Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".
Ян – славянский вариант имени Иоанн.
Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
Именины 31 июля: женские имена
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 31 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
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