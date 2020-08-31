Именины 31 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 31 августа отмечают мужчины с именами Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, а также женщины по имени Ульяна и Юлия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 30 августа: мужские имена

Георгий – имя произошло от древнегреческого слова "георгос", означающее "возделывающий землю", "земледелец".

Григорий – имя греческого происхождения, образовано от слова "грегорео" – "бодрствую".

Денис – форма устаревшего церковного имени Дионисий, которое, в свою очередь, происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису".

Евгений – в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный".

Егор – имя произошло от имени Георгий.

Емельян – вариант имени Эмиль, происходящего от латинского aemulus – "соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный", "усердный", "противник".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Илларион – имя греческого происхождения, трактуется как "веселый" или "радостный".

Лавр – имя латинского происхождения, значение – "лавровое дерево", "победа, торжество".

Лев – имя латинского слова или греческого происхождения, означает – "лев", царь зверей.

Лука – имя греческого происхождения, означает "свет", "светлый, светящийся" или "родившийся на рассвете".

Макар – имя греческого происхождения, означает "блаженный, счастливый".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Софрон – имя греческого происхождения, в переводе означает "благоразумный", "здравомыслящий", "мудрый", "разумный".

Именины 30 августа: женские имена

Юлия – имя взято из греческого языка ("волнистая", "пушистая") или из латинского языка (лат. Iulia – "июльская" или "из рода Юлиев").

Ульяна – имя считается формой имени Юлия.

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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