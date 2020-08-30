Именины 30 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 30 августа отмечают мужчины с именами Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, а также женщины по имени Ульяна, Юлиана, Юлия, Роза.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 30 августа: мужские имена

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.

Илья – версия библейского имени Eliyahu, которое означает "Мой Бог – Яхве".

Мирон – имя в переводе с греческого означает "душистая смола".

Павел – имя латинского происхождения, от лат. paulus – "малый", "небольшой".

Филипп – имя греческого происхождения, переводится как "любящий коней".

Именины 30 августа: женские имена

Юлия – имя взято из греческого языка ("волнистая", "пушистая") или из латинского языка (лат. Iulia – "июльская" или "из рода Юлиев").

Ульяна – имя считается формой имени Юлия.

Юлиана – имя латинского происхождения; восходит к лат. Julianus – "Юлиев", притяжательному прилагательному от Julius, то есть "принадлежащий Юлию".

Роза – имя происходит от латинского rosa – роза.

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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