Именины 3 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 3 сентября отмечают мужчины с именами Авраамий, Агапий, Александр, Игнатий, Павел, Рафаил, Фаддей, а также женщины по имени Марфа.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 3 сентября: мужские имена
Авраамий – от библейского (древнееврейского) имени Авраам – "отец возвышен".
Агапий – имя происходит от греческого "агапе", что в переводе означает "любовь".
Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".
Игнатий – имя римского происхождения. Считается, что оно произошло от латинского слова ignis – "огонь".
Павел – имя латинского происхождения, от лат. paulus – "малый", "небольшой".
Рафаил – имя еврейского происхождения, означает "Бог исцелил".
Фаддей – имя еврейского происхождения. Трактуется как "дар Бога", либо "похвала", "восхваляющий".
Именины 3 сентября: женские имена
Марфа – древнееврейское имя, означает "госпожа", "хозяйка".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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