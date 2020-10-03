Именины 3 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 3 октября отмечают мужчины с именами Василий, Иван, Михаил, Олег, Федор, Ян, а также женщины по имени Татьяна.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 3 октября: мужские имена

Василий – имя греческого происхождения. Означает "царственный", "царский"; "царь".

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Михаил – имя еврейского происхождения, переводится как "Богу подобный".

Олег – имя скандинавского происхождения, означает "святой", "священный". Также трактуется как "удачливый", "светлый", "ясный".

Федор – имя греческого происхождения; переводится как "дарованный Богом", "Божий дар".

Ян – форма имени Иван.

Именины 3 октября: женские имена

Татьяна – имя римского или греческого происхождения. Трактуется как "госпожа из рода Татия" (царя); "устроительница" или "учредительница".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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