Именины 3 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 3 июля отмечают мужчины с именами Андрей, Дмитрий, Иван, Афанасий, Глеб, Елисей, Лука, Наум, Фома, Ян, а также женщины с именами Инна, Римма и Пинна.

Как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого поздравлять с именинами, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Именины 3 июля 2020 года: мужские имена

Андрей – имя греческого происхождения, обозначает "мужественный, храбрый".

Дмитрий – имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре".

Иван – имя древнееврейского происхождения. Его старинная форма, Иоанн, переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".

Глеб – древнерусское имя скандинавского происхождения, означает "наследник Бога".

Елисей – имя древнееврейского происхождения, происходит от имени Элиша – "Бог – спасение".

Лука – имя греческого происхождения. По одной версии, означает "светлый, светящийся" или "родившийся на рассвете", по другой, – "человек из Лукании" (историческая область в Италии).

Наум – мужское имя древнееврейского происхождения, означает "утешенный".

Фома – имя, образованное от Томас – греческой транскрипции арамейского имени, означающего "близнец".

Именины 3 июля 2020 года: женские имена

Инна – в переводе с латинского имя означает "бурный поток", "плавать", "течь, протекать", "плавающая".

Римма – имя считается древнеримским, которое, вероятно было образовано от названия города Рима и звучало как "римлянка".

Пинна – имя, по одной из версий, было заимствовано из болгарского и сокращено от Деспина (по-гречески "госпожа").

Под такими именами можно крестить родившихся в этот день детей, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и успешными.

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