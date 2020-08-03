Именины 3 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 3 августа отмечают мужчины с именами Георгий, Евгений, Егор, Иван, Онисим, Петр, Семен, Федор, Ян, а также женщины с именами Анна и Евфросиния.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 3 августа: мужские имена

Георгий – имя греческого происхождения, произошло от "Георгиос" – "земледелец".

Евгений – в переводе с древнегреческого означает "благородный, знатный".

Егор – имя произошло от имени Георгий.

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Онисим – имя греческого происхождения, означает "полезный, благодетельный".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Семен – произошло от древнего иудейского имени Симеон, что значит "слушающий", "услышанный Богом", "Бог услышал".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Именины 3 августа: женские имена

Анна – имя еврейского происхождения. Означает "благая, благосклонная".

Евфросиния – имя греческого происхождения, переводится как "благомыслящая, радостная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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