Именины 29 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 29 сентября отмечают мужчины с именами Алексей, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Исаак, Кукша, Куприян, Сергей и Сосфен, а также женщины с именами Ефимия, Людмила, Мелитина, Севастьяна.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 29 сентября: мужские имена

Алексей – имя в переводе с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".

Виктор – имя латинского происхождения, переводится как "победитель".

Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".

Дорофей – имя греческого происхождения, переводится как "Дар Божий".

Иосиф – форма библейского имени Йосеф, означающего "Бог да воздаст", буквально "будет добавлен, прибавится".

Исаак – имя библейского происхождения, в буквальном переводе с иврита означает "тот, который будет смеяться".

Кукша – славянское имя; название птицы из семейства воробьиных.

Куприян – имя греческого происхождения; означает "кипрский, с острова Кипр".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Сосфен – имя греческого происхождения, значение имени – "силу сохраняющий".

Именины 29 сентября: женские имена

Ефимия – имя греческого происхождения, переводится как "благочестивая".

Людмила – славянское имя, происходит от словосочетания "людям милая".

Мелитина – имя греческого происхождения, значение имени – "услажденная медом".

Севастьяна – имя латинского или греческого происхождения. Трактуется как "севастийская", "та, которая родом из Севастии" / "высокочтимая", "священная", "посвященная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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