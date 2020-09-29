Именины 29 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 29 сентября отмечают мужчины с именами Алексей, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Исаак, Кукша, Куприян, Сергей и Сосфен, а также женщины с именами Ефимия, Людмила, Мелитина, Севастьяна.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 29 сентября: мужские имена
Алексей – имя в переводе с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".
Виктор – имя латинского происхождения, переводится как "победитель".
Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".
Дорофей – имя греческого происхождения, переводится как "Дар Божий".
Иосиф – форма библейского имени Йосеф, означающего "Бог да воздаст", буквально "будет добавлен, прибавится".
Исаак – имя библейского происхождения, в буквальном переводе с иврита означает "тот, который будет смеяться".
Кукша – славянское имя; название птицы из семейства воробьиных.
Куприян – имя греческого происхождения; означает "кипрский, с острова Кипр".
Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".
Сосфен – имя греческого происхождения, значение имени – "силу сохраняющий".
Именины 29 сентября: женские имена
Ефимия – имя греческого происхождения, переводится как "благочестивая".
Людмила – славянское имя, происходит от словосочетания "людям милая".
Мелитина – имя греческого происхождения, значение имени – "услажденная медом".
Севастьяна – имя латинского или греческого происхождения. Трактуется как "севастийская", "та, которая родом из Севастии" / "высокочтимая", "священная", "посвященная".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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