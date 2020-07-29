Именины 29 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 29 июля отмечают мужчины с именами Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, а также женщины с именами Алевтина, Валентина, Матрона, Юлиана, Юлия, Хиония.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 29 июля: мужские имена
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Павел – имя латинского происхождения, образовано от paulus – "малый", "небольшой".
Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".
Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".
Яков, Иаков – библейское еврейское имя, буквально означает "следует по пятам, за кем-то".
Именины 29 июля: женские имена
Алевтина – имя греческого или латинского происхождения, переводится как "отражать, отбивать" или "отнять, отрезать".
Валентина – имя латинского происхождения. Означает "сильная", "здоровая".
Матрона – имя латинского происхождения, в переводе означающее "почтенная дама", "госпожа", "мать семьи", "матушка".
Юлиана – имя латинского происхождения. Буквальная трактовка звучит как "посланница Юпитера".
Юлия – в переводе с латинского языка означает "из рода Юлиев".
Хиония – греческое имя. Значение имени – "снежная".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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