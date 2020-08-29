Именины 29 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 29 августа отмечают мужчины с именами Аким, Александр, Герасим, Демид, Лаврентий, Степан, Яков, а также женщины по имени Анна.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 29 августа: мужские имена

Аким – форма древнееврейского имени Иоаким, которое означает "созданный Яхве", "утвержденный, поставленный Яхве" (Яхве – Бог).

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Герасим – в переводе с древнегреческого языка означает "уважаемый", "чтимый", "старший".

Демид – имя греческого происхождения. Переводится как "мысль бога", "забота бога".

Лаврентий (Лавр) – от лат. Laurens – "лаврентский", то есть житель Лаврента, древнего города в Лациуме, в котором согласно преданию располагалась резиденция легендарного царя Латина; в переносном значении – "латинский", "римский".

Степан – в переводе с древнегреческого означает "венок", "корона".

Яков – библейское имя, в буквальном переводе с иврита означает "следующий по пятам".

Именины 29 августа: женские имена

Анна – имя древнееврейского происхождения. Означает "благая, благосклонная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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