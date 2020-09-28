Именины 28 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 28 сентября отмечают мужчины с именами Валериан, Герасим, Иван, Леонид, Макар, Максим, Никита, Порфирий, Федот, Филофей, а также женщины с именами Мария и Плакилла.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 28 сентября: мужские имена

Валериан – имя латинского происхождения; означает "Валериев", "потомок Валерия".

Герасим – имя в переводе с древнегреческого языка означает "уважаемый", "чтимый", "старший".

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Леонид – имя древнегреческого происхождения. Значение звучит как "подобный льву" или "сын льва".

Макар – имя в переводе с греческого означает "блаженный, счастливый" или "благоденствующий".

Максим – имя латинского происхождения. Значение имени – "самый большой, величайший".

Никита – в переводе с греческого имя означает "победитель".

Порфирий – имя греческого происхождения, переводится как "багряный".

Федот – имя в переводе с греческого языка означает "богоданный", "отданный, посвященный богам", "данный, подаренный".

Филофей – имя греческого происхождения, переводится как "боголюбивый".

Именины 28 сентября: женские имена

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Плакилла – имя греческого или латинского происхождения. Значение имени – "лепешка".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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