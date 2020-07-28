Именины 28 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 28 июля отмечают мужчины с именами Василий, Владимир, Петр, Устин, а также женщины с именами Агриппина, Ада, Матрона.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 28 июля: мужские имена

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Владимир – имя древнерусского происхождения. Трактуется как "владеющий миром".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Устин, Юстиниан – имя произошло от латинского имени Юстинус, которое, в свою очередь, образовано от слова "юстус" – "справедливый", "праведный".

Именины 28 июля: женские имена

Агриппина – имя латинского происхождения, форма мужского имени Агриппа. По одной из версий, обозначало детей, родившихся вперед ногами

Ада – древнееврейское имя, форма имени Адена, которое означает "украшение".

Матрона – имя латинского происхождения, в переводе означающее "почтенная дама", "госпожа", "мать семьи", "матушка".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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