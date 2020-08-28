Именины 28 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 28 августа отмечают женщины по имени Мария. Мужские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 28 августа: женские имена

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Под таким именем стоит крестить девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своей святой покровительницы они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 28 августа: мужские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому мальчика, родившегося 28 августа, стоит называть и крестить исходя из ближайших мужских именин святых.

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