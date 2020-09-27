Именины 27 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 27 сентября отмечают мужчины с именами Иван и Ян. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 27 сентября: мужские имена
Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".
Ян – форма имени Иван.
Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
Именины 27 сентября: женские имена
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 27 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
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