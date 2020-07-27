Именины 27 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 27 июля отмечают мужчины с именами Иван, Ираклий, Константин, Никодим, Николай, Онисим, Петр, Степан, Федор, Ян. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 27 июля: мужские имена

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Ираклий – имя греческого происхождения, означает "слава Геры" (богини).

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Никодим – имя греческого происхождения, переводится как "побеждающий народ".

Николай – имя греческого происхождения, по смыслу тождественно имени Николай.

Онисим – имя греческого происхождения, означает "полезный, благодетельный".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся 27 июля, чтобы под защитой своего святого покровителя, ребенок рос счастливым и успешным.

Именины 27 июля: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 27 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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