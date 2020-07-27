Именины 27 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
Именины считаются духовным днем рождения человека. Фото: Pixabay
День ангела 27 июля отмечают мужчины с именами Иван, Ираклий, Константин, Никодим, Николай, Онисим, Петр, Степан, Федор, Ян. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 27 июля: мужские имена
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Ираклий – имя греческого происхождения, означает "слава Геры" (богини).
Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".
Никодим – имя греческого происхождения, переводится как "побеждающий народ".
Николай – имя греческого происхождения, по смыслу тождественно имени Николай.
Онисим – имя греческого происхождения, означает "полезный, благодетельный".
Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".
Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".
Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".
Ян – славянский вариант имени Иоанн.
Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся 27 июля, чтобы под защитой своего святого покровителя, ребенок рос счастливым и успешным.
Именины 27 июля: женские имена
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 27 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда три Спаса в 2020 году в Украине: дата и традиции праздников.