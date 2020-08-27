Именины 27 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 27 августа отмечают мужчины с именами Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Михей, Николай, Семен, Федор, а также женщины с именами Ева и Евдокия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 27 августа: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Аркадий – имя имеет греческое происхождение, толкуется как "пастух", или еще "житель Аркадии".

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Владимир – славянское имя, трактуется как "владеющий миром".

Матвей – переводе с древнееврейского означает "дар Яхве", "дар Божий", "божий человек".

Михей – краткая форма имени "Михаэль", в переводе с иврита означает "Кто подобен Богу?".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Семен – имя библейского происхождения (от Симон), означает "услышанный", иногда трактуется как "слушающий".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Именины 27 августа: женские имена

Ева – имя происходит от древнееврейского имени Хава, означающего "дающая жизнь", "жизнь".

Евдокия – имя греческого происхождения. Образовано от имени Эудокиа, означающего "благоволение".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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