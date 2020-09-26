Именины 26 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 26 сентября отмечают мужчины с именами Валериан, Гордиан, Ерофей, Изот, Илья, Корнилий, Кронид, Леонтий, Лукьян, Петр, Серапион, Стратоник. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 26 сентября: мужские имена
Валериан – имя латинского происхождения; означает "Валериев", "потомок Валерия".
Гордиан – имя греческого происхождения, произошло от Гордий, значение которого звучит как "царь" или "повелитель".
Ерофей – имя греческого происхождения, означает "освященный Богом".
Изот – имя греческого происхождения, означает "дающий жизнь", "животворный".
Илья – имя древнееврейского происхождения, толкуется как "Мой Бог – Господь", "верующий", "крепость Господня" и "сила Божья".
Корнилий – имя латинского происхождения, переводится как "рог" или "ягода кизила".
Кронид – имя греческого происхождения. Значение – "сын Кроноса, отца Зевса".
Леонтий – древнегреческое имя, означает "лев", "львиный", "подобный льву".
Лукьян – имя латинского происхождения; переводится как "сын Луки", "принадлежащий Луке".
Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".
Серапион – имя греческого происхождения; один из эпитетов верховного бога Юпитера.
Стратоник – мужское греческое имя, значение имени – "воинства победитель".
Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
Именины 26 сентября: женские имена
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 26 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
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