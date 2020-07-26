Именины 26 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 26 июля отмечают мужчины с именами Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Юлий, а также женщины с именами Сарра.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 26 июля: мужские имена
Антон – имя древнегреческого происхождения, в переводе значит "состязаться", "вступать в бой".
Гавриил – имя библейского происхождения. Значение имени – "моя мощь – Бог", "сила Божия" или "помощник Бога", "поддерживающий Бога".
Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".
Юлиан – имя латинского происхождения, производное от Юлий. Означает "из рода Юлиев" или "юлианец" (солдат или сторонник партии Цезаря).
Юлий – имя происходит от имени легендарного римского героя Юла Аскания. Значение имени предположительно взято из греческого языка, в котором означает "пушистобородый".
Именины 26 июля: женские имена
Сарра, Сара – было именем жены Авраама, первой из четырех прародительниц еврейского народа. Буквальное значение – "владычица".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся 26 июля, чтобы под защитой своего святого покровителя, ребенок рос счастливым и успешным.
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