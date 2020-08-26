Именины 26 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 26 августа отмечают мужчины с именами Алексей, Василий, Иван, Ипполит, Константин, Максим, Николай, Парамон, Серафим, Тихон, Яков, а также женщины с именами Евдокия, Ксения и Оксана.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 26 августа: мужские имена

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Ипполит – имя греческого происхождения, означает "распрягающий коней".

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Максим – имя латинского происхождения, от maximus – "самый большой, величайший".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Парамон – имя по происхождению древнегреческое. В переводе значение звучит как "надежный".

Серафим – имя происходит от библейского наименования шестикрылых ангелов. В переводе означает "огненный".

Тихон – в переводе с греческого языка имя означает "судьба", "случай". Образовано от имени древнегреческой богини удачи Тюхе, которое буквально переводится как "случайность, жребий, удача".

Яков (Иаков) – библейское имя, в буквальном переводе с иврита означает "следующий по пятам".

Именины 26 августа: женские имена

Евдокия – имя греческого происхождения. Образовано от имени Эудокиа, означающего "благоволение".

Ксения – имя в переводе с греческого означает "гостеприимство" или "гостеприимная". Также переводится как "странница", "чужестранка", "гостья" и "чужая".

Оксана – форма имени Ксения.

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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