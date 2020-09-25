Именины 25 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 25 сентября отмечают мужчины с именами Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан, Юлий. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 25 сентября: мужские имена

Алексей – имя в переводе с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".

Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".

Даниил – имя библейского происхождения, восходящее к древнееврейскому имени Даниэль, личному имени пророка Даниила. Буквальный перевод: "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Семен – имя произошло от древнего иудейского имени Симеон. Значение имени – "слушающий", "услышанный Богом" или "Бог услышал".

Федор – имя греческого происхождения; переводится как "дарованный Богом", "Божий дар".

Юлиан – имя латинского происхождения, производное от Юлий. Означает "из рода Юлиев", "юлианец" (солдат или сторонник партии Цезаря), "июльский".

Юлий – римское родовое имя (Julius / Iulius).

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 25 сентября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 25 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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