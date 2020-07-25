Именины 25 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 25 июля отмечают мужчины с именами Антон, Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Семен, Федор, Ян, а также женщины с именами Вероника и Мария.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 25 июля: мужские имена

Антон – имя древнегреческого происхождения, в переводе значит "состязаться", "вступать в бой".

Арсений – имя греческого происхождения, переводится как "мужчина; мужской, мужественный".

Гавриил – имя библейского происхождения. Значение имени – "моя мощь – Бог", "сила Божия" или "помощник Бога", "поддерживающий Бога".

Григорий – имя греческого происхождения, образовано от слова "грегорео" – "бодрствую".

Иван – имя древнееврейского происхождения. Его старинная форма, Иоанн, переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Семен – произошло от древнего иудейского имени Симеон, что значит "слушающий", "услышанный Богом", "Бог услышал".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Именины 25 июля: женские имена

Вероника – имя латинского происхождения. В переводе означает "приносящая победу", "победоносная" (от имени греческой богини победы Ники).

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Под такими именами стоит крестить ребенка, родившегося в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя, он рос счастливым и успешным.

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