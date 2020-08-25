Именины 25 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 25 августа отмечают мужчины с именами Александр, Алексей, Андрей, Антон, Аркадий, Арсений, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор, а также женщины с именами Анна и Ефросинья.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 25 августа: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "мужественный" или "отважный".

Антон – имя происходит от римского имени Antonius. Трактуется как "вступающий в бой", "противостоящий".

Аркадий – имя имеет греческое происхождение, толкуется как "пастух", или еще "житель Аркадии".

Арсений – имя греческого происхождения, означает "мужчина; мужской, мужественный".

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Вячеслав – славянское имя, переводится как "более славный", "самый славный".

Герман – имя латинского происхождения, образовано от лат. Germanus – "единоутробный", "близкий", "родной".

Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Илья – в переводе с древнееврейского означает "Яхве – мой Бог" или "Мой Бог Господь".

Леонид – имя древнегреческого происхождения. Значение имени – "потомок льва" или "подобный льву".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Семен – имя библейского происхождения (от Симон), означает "услышанный", иногда трактуется как "слушающий".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Именины 25 августа: женские имена

Анна – имя древнееврейского происхождения. Означает "благая, благосклонная".

Ефросинья – имя греческого происхождения, переводится как "благомыслящая, радостная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли отказываться быть крестным: в ПЦУ отреагировали на популярное суеверие.