Именины 25 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 25 августа отмечают мужчины с именами Александр, Алексей, Андрей, Антон, Аркадий, Арсений, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор, а также женщины с именами Анна и Ефросинья.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 25 августа: мужские имена
Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".
Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".
Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "мужественный" или "отважный".
Антон – имя происходит от римского имени Antonius. Трактуется как "вступающий в бой", "противостоящий".
Аркадий – имя имеет греческое происхождение, толкуется как "пастух", или еще "житель Аркадии".
Арсений – имя греческого происхождения, означает "мужчина; мужской, мужественный".
Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").
Вячеслав – славянское имя, переводится как "более славный", "самый славный".
Герман – имя латинского происхождения, образовано от лат. Germanus – "единоутробный", "близкий", "родной".
Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Илья – в переводе с древнееврейского означает "Яхве – мой Бог" или "Мой Бог Господь".
Леонид – имя древнегреческого происхождения. Значение имени – "потомок льва" или "подобный льву".
Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".
Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".
Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".
Семен – имя библейского происхождения (от Симон), означает "услышанный", иногда трактуется как "слушающий".
Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".
Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".
Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".
Именины 25 августа: женские имена
Анна – имя древнееврейского происхождения. Означает "благая, благосклонная".
Ефросинья – имя греческого происхождения, переводится как "благомыслящая, радостная".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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