Именины 24 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 24 сентября отмечают мужчины с именами Алексей, Герман, Дмитрий, Даниил, Лев, Петр, Роман, Сергей, Федор, а также женщины с именами Евдокия, Ия, Феодора.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 24 сентября: мужские имена

Алексей – имя в переводе с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".

Герман – имя латинского происхождения, означает "единоутробный", "близкий", "родной".

Даниил – имя библейского происхождения, восходящее к древнееврейскому имени Даниэль, личному имени пророка Даниила. Буквальный перевод: "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Дмитрий – имя греческого происхождения, означает "посвященный богине Деметре" (древнегреческой богине земли и плодородия).

Лев – имя латинского или греческого происхождения, означает "лев", царь зверей.

Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Роман – имя римского происхождения, переводится как "римлянин" или "римский".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Федор – имя греческого происхождения; переводится как "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 24 сентября: женские имена

Евдокия – имя греческого происхождения, означает "благоволение, любовь".

Ия – имя греческого происхождения. Значение имени – "иониянка".

Феодора – женская форма имени Феодор (Федор) – "дарованный Богом", "Божий дар".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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