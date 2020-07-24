Именины 24 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 24 июля отмечают мужчины с именами Аркадий, Лев, а также женщины с именами Елена, Евфимия, Ольга, Луиза.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 24 июля: мужские имена

Аркадий – имя, по первой версии, произошло от греческого слова "аркадос" – "пастух". По другой версии, имя происходит от греческой области Аркадии и переводится как "житель Аркадии".

Лев – имя латинского или греческого происхождения, означает "лев, царь зверей".

Именины 24 июля: женские имена

Елена – имя греческого происхождения, переводится как "солнечный луч" или "солнечный свет".

Евфимия – имя греческого происхождения, форма мужского имени Евфимий ("благочестивый, священный").

Ольга – считается, что имя произошло от скандинавских имен Helga и Helgi, которые означают "святой, священный".

Луиза – французское имя, которое происходит от мужского имени Луи. Переводится как "славная воительница".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся 24 июля, чтобы под защитой своего святого покровителя, ребенок рос счастливым и успешным.

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