Именины 24 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 24 августа отмечают мужчины с именами Александр, Василий, Донат, Клавдий, Макар, Максим, Марк, Мартин, Федор, а также женщины с именами Мария, Лилия, Сусанна.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 24 августа: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Донат – имя латинского происхождения; от лат. donatus – "подаренный", "отданный".

Клавдий – римское имя, образовано от Claudius – "хромой".

Макар, Макарий – имя греческого происхождения; означает "блаженный, счастливый".

Максим – имя латинского происхождения, от maximus – "самый большой, величайший".

Марк – имя латинского происхождения, произошло от лат. Martius – "родившийся в марте" или "принадлежащий богу Марсу".

Мартин – имя также произошло от Martius.

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Именины 24 августа: женские имена

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Лилия – имя произошло от латинского слова Lilium – названия цветка, что переводится как "чистый", "невинный", или "симпатичный".

Сусанна – имя еврейского происхождения, в переводе означает "лилия".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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