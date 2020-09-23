Именины 23 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 23 сентября отмечают мужчины с именами Андрей, Василий, Гавриил, Герман, Глеб, Дмитрий, Евгений, Иван, Кассиан, Константин, Лев, Николай, Павел, Петр, Роман, Семен, Сергей, а также женщины по имени Татьяна.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 23 сентября: мужские имена

Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "муж", "мужчина", "мужественный".

Василий – имя образовано от греческого имени Басилейос. Означает "царственный", "царский"; "царь".

Гавриил – имя происходит от библейского имени Гавриэль. Значение имени – "моя мощь – Бог", "сила Божия" или "помощник Бога", "поддерживающий Бога".

Герман – имя латинского происхождения, означает "единоутробный", "близкий", "родной".

Глеб – древнерусское мужское имя скандинавского происхождения, означает "наследник бога".

Дмитрий – имя греческого происхождения, означает "посвященный богине Деметре" (древнегреческой богине земли и плодородия).

Евгений – в переводе с древнегреческого имя означает "благородный, знатный".

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Кассиан – имя латинского происхождения, толкуется как "шлемоносец" или "происходящий из рода Кассиев".

Константин – имя латинского происхождения, переводится как "постоянный, стойкий".

Лев – имя латинского или греческого происхождения, означает "лев", царь зверей.

Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Павел – имя в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Роман – имя римского происхождения, переводится как "римлянин" или "римский".

Семен – имя произошло от древнего иудейского имени Симеон. Значение имени – "слушающий", "услышанный Богом" или "Бог услышал".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Именины 23 сентября: женские имена

Татьяна – имя римского или греческого происхождения. Трактуется как "госпожа из рода Татия" (царя); "устроительница" или "учредительница".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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