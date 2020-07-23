Именины 23 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 23 июля отмечают мужчины с именами Александр, Антон, Георгий, Егор, Даниил, Нестор, Петр, Степан. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 23 июля: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Антон – имя древнегреческого происхождения, в переводе значит "состязаться", "вступать в бой".

Георгий – имя греческого происхождения, означает "земледелец".

Егор – славянский вариант имени Георгий.

Даниил – библейское имя, образовано от древнееврейского имени "Даниэль", имени пророка Даниила. Переводится как "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Нестор – имя греческого происхождения, переводится как "возвратившийся домой".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".

Именины 23 июля: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 23 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.