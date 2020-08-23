Именины 23 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 23 августа отмечают мужчины с именами Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва, а также женщины с именем Роза.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 23 августа: мужские имена

Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".

Вячеслав – славянское имя, переводится как "более славный", "самый славный".

Лаврентий – имя латинского происхождения, от Laurens – "лаврентский", то есть житель Лаврента, древнего города в Лациуме. В переносном значении – "латинский", "римский".

Роман – имя произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима"

Савва – имя еврейского происхождения, переводится как "старик, старец, мудрец".

Именины 23 августа: женские имена

Роза – имя происходит от латинского rosa – роза.

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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